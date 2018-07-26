Военный устроил самосожжение возле Минобороны

В Киеве возле здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте доброволец облил себя горючим веществом и поджег. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает ZIK.

Сергей Ульянов уже два года пытается в суде отстоять равные права с участниками боевых действий. В знак протеста он решил поджечь себя возле здания Министерства Обороны.

Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем.

Позже пострадавшему оказывали помощь врачи "скорой".

Напомним, ранее в Кривом Роге участник АТО пытался себя поджечь.

Как сообщалось, в Червонограде Львовской области мужчина облил себя бензином в отделении банка и пытался поджечь.

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Источник: korrespondent.net