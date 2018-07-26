Кабмин выплатит семьям заключенных в России украинцев по 100 тысяч

Кабинет министров выделит по 100 тысяч гривен семьями украинских заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, 26 июля, сообщает Lb.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Владимир Гройсман.

Он заявил, что семьям заключенных будет выделено по 100 тыс. грн. Однако, о каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.

Напомним, ранее более 50 украинских деятелей культуры написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Как сообщалось, Порошенко просил Трампа поднять тему украинских заключенных в России во время его встречи с Путиным.

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Источник: korrespondent.net