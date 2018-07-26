Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2018, четверг, 13:26
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
26. 07. 2018

Кабмин выплатит семьям заключенных в России украинцев по 100 тысяч

Кабинет министров выделит по 100 тысяч гривен семьями украинских заключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг, 26 июля, сообщает Lb.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - сказал Владимир Гройсман.

Он заявил, что семьям заключенных будет выделено по 100 тыс. грн. Однако, о каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.

Напомним, ранее более 50 украинских деятелей культуры написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Как сообщалось, Порошенко просил Трампа поднять тему украинских заключенных в России во время его встречи с Путиным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Теперь туристы в Беларуси могут успеть покутить, отсидеть за это 15 суток, посмотреть страну и выехать, и все это без визы!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.