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26. 07. 2018

Во Вьетнаме разбился истребитель, есть жертвы

На севере Вьетнама разбился истребитель ВВС страны Су-22, в результате чего погибли два пилота. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает Vietnam.net.

По информации местных властей, истребитель упал в холмистой местности в провинции Нгеан, в 300 км к югу от Ханоя.

Известно, что самолет выполнял тренировочный полет, вылетев из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань. При этом на борту находились два подполковника - Хуат Манхе Три и Фам Джиан Нам.

На место аварии выдвинулись спасатели, проведение операции затруднено из-за сильных дождей. Причина падения истребителя устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: Во Вьетнаме разбился истребитель, есть жертвы

Напомним, ранее в Индии разбился истребитель МиГ-21.

Перед этим сообщалось, что в Мексике разбился военный самолет.

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Источник: korrespondent.net

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