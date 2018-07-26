На севере Вьетнама разбился истребитель ВВС страны Су-22, в результате чего погибли два пилота. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает Vietnam.net.
По информации местных властей, истребитель упал в холмистой местности в провинции Нгеан, в 300 км к югу от Ханоя.
Известно, что самолет выполнял тренировочный полет, вылетев из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань. При этом на борту находились два подполковника - Хуат Манхе Три и Фам Джиан Нам.
На место аварии выдвинулись спасатели, проведение операции затруднено из-за сильных дождей. Причина падения истребителя устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: Во Вьетнаме разбился истребитель, есть жертвы
Напомним, ранее в Индии разбился истребитель МиГ-21.
Перед этим сообщалось, что в Мексике разбился военный самолет.
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Источник: korrespondent.net
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