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26. 07. 2018

В Евросоюзе поддержали декларацию США по Крыму

Американская декларация по статусу Крыма демонстрирует "сохраняющуюся сильную и принципиальную позицию США по незаконной аннексии Россией" полуострова. Об этом заявила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Майя Косьянчич, передает в четверг, 26 июля, Радио Свободная Европа.

По ее словам, ЕС остается "твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины, полностью реализуя политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне никогда не признают включение Крыма в состав России, и призвал Москву прекратить "оккупацию" полуострова. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал это заявление.

Власти Великобритании также заявили, что солидарны с позицией США по Крыму.

В ответ в посольстве России в США заявили, что Вашингтон живет «в другой реальности».

"Ждем декларации Госдепа о том, что Косово - это Сербия", - подчеркнули в российской дипмиссии.

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Источник: korrespondent.net

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