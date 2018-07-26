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26. 07. 2018

В ВСУ заявили о задержании предателя

Военная контрразведка Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачила военнослужащего ВСУ, который выполнял указания сепаратистов самопровозглашенной ДНР и имел намерения перейти на сторону врага.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 26 июля.

Отмечается, что злоумышленник "сливал" противнику информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тысяч гривен.

В отношении военного уже возбудили уголовное дело по статье о похищении имущества и оружия (ч.3 ст.410 УК Украины).

"Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", – добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, в начале июля в ВСУ задержали контрактника, ранее воевавшего за ДНР. С началом конфликта на Донбассе житель Херсонщины присоединился к ДНР, но спустя пару месяцев покинул регион и подписал контракт с ВСУ.

Ранее в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

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Источник: korrespondent.net

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