В Украине из-за фальсификации запретили медпрепарат

Препарат Этанол 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мг во флаконе серии 010317, попал под запрет из-за выявленной фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Отмечается, что все аптеки должны изъять из обращения данный препарат.

Ранее в Украине запретили леденцы от боли в горле. Причина ограничения - несоответствие средства требованиям по регистрации препаратов.

Ранее Гослекслужба временно запретила препарат Цефтриаксон производства Лекхим-Харьков из-за информации о летальном случае после применения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net