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26. 07. 2018

В РФ арестовали украинца за незаконный оборот оружия

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Украины Сергея Бугайчука по обвинению в незаконном обороте оружия. Об этом в четврег, 26 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой).

Срок ареста установлен до 11 сентября.

Проводника пассажирского вагонного депо Ковель задержали 11 июля. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету Макаров.

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Источник: korrespondent.net

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