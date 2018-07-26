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26. 07. 2018

В Харьковской области в аварии погиб контрактник – СМИ

В Боровском районе Харьковской области произошла автомобильная авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники среди правооранителей.

В селе Нижнее Соленое попал в ДТП автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился контрактник ВСУ. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. От полученных травм сержант радиолокационной роты погиб на месте, – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также сотрудники Военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека (ст. 286 УК Украины).

Напомним, ранее в Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы бронетехники был смертельно травмирован механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования Восток.

А в Киеве на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль Skoda насмерть сбил военнослужащего, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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Источник: korrespondent.net

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