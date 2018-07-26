Очередей на загранпаспорт больше нет - Аваков

В Украине больше нет очередей за биометрическими загранпаспортами. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта", - заявил он.

Глава МВД отметил, что ситуация нормализовалась неделю назад, но единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались. Теперь и таких случаев нет.

По словам Авакова, сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы и мощности полиграфкомбината Украина превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

"Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", - пояснил Аваков.

Он добавил, что теперь Украина готовится к следующему шагу в этой сфере - к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию".

Напомним, в апреле сообщалось, что очередь на загранпаспорта уменьшилась. Как отмечалось, добиться сокращения очереди удалось благодаря запуску дополнительной линии персонализации документов.

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Источник: korrespondent.net