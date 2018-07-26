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26. 07. 2018

Армения не стремится стать членом НАТО - премьер

Назначенный после массовых протестов в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии стремления его страны вступать в НАТО. Об этом он сказал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

В частности, глава правительства подчеркнул, что Армения не стремится стать членом НАТО.

Он пояснил, что в данный момент Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Наша цель - то, чтобы членство Армении в этой организации стало более и более эффективным», - сказал Пашинян.

Говоря о своей поездке в Брюссель в рамках саммита НАТО, премьер пояснил, что был на саммите стран, участвующих в миротворческой миссии в Афганистане, а не на самом саммите альянса.

«В рамках НАТО у нас есть некоторые программы, мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть совместные программы», - сказал он, отметив, что это будет продолжаться.

Напомним, в июне Пашинян объявил о новом этапе отношений между Ереваном и Москвой. Он подчеркнул, что правительство страны заинтересовано в сотрудничестве во всех сферах.

Парламент Армении 8 мая избрал лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна премьер-министром республики.

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Источник: korrespondent.net

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