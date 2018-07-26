Документ о Крыме. Отчет по встрече Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео предстал перед американским сенатом как один из немногих свидетелей разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки.

Помпео назвал ключевые пункты переговоров Трампа с Путиным. Накануне выступления Помпео перерд сенаторами Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, в которой говорится, что США никогда не признают аннексию полуострова. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Крымская декларация

Помпео начал свое выступления с обнародованной прямо перед встречей с сенаторами Крымской декларации, в которой Госдеп вновь подчеркивает, что американские санкции не будут сняты с России до окончания оккупации аннексированного полуострова, который США никогда не признают частью РФ.

"Ни одна страна не может силой изменять границы другой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом и выразили это в Уставе ООН, дав обещание воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", - говорится в документе.

Трамп не уступил Украину Путину. Волкер о Донбасс

Соединенные Штаты подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.

В тексте документ сравнивается с Декларацией Уэллеса, выпущенной США в 1940 году, вскоре после присоединения балтийских стран к СССР. В Декларации Уэллеса зафиксировано то, что США присоединение стран Балтии к СССР не признает.

"Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику к восстановлению территориальной целостности Украины", - говорится в тексте.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, "о соблюдении которых она давно утверждает", и завершить оккупацию Крыма.

"Своими действиями Россия продемонстрировала поведение, недостойное великой державы и выбрала путь изоляции от международного сообщества", - сказано в декларации.

Помпео в сенате отвечает на вопросы о встрече Трампа с Путиным / EPA

Украинский МИД выпустил сообщение, в котором приветствует "решительные действия США в побуждении РФ" уважать международное право, а также право на восстановление тероториальной целостности Украины.

Отдельно прокомментировал декларацию министр иностранных дел Павел Климкин

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", - написал он в Twitter.

Шокирующий Трамп. Пресса о встрече с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже отказывались от принятых ранее деклараций, как, например, от Парижского соглашения по климату и ядерной "сделки" с Ираном.

"Мы знаем цену этим "судьбоносным декларациям", - написала она в Facebook.

В ЕС поддержали декларацию по статусу Крыма, отметив, что она демонстрирует "сохраняющуюся сильную и принципиальную позицию США по незаконной аннексии Россией" полуострова.

Евросоюз подтвердил свою "твердую приверженность" суверенитету и территориальной целостности Украины.

Отчет Помпео в сенате

В ходе слушаний один за другим, сенаторы повторяли одни и те же вопросы, касающиеся договоренностей, достигнутых в Хельсинки, и тем, которые обсуждали Путин и Трамп в личной беседе.

Госсекретарь заявил, что знает о содержании разговора американского и российского президентов, неоднократно обсуждал это с обоими, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и не может разглашать их сути.

Помпео рассказал, что США и Россия договорились об обмене между двумя странами по линии бизнеса, о пересмотре работы общего совета по противодействию терроризму и о совместных усилиях по взаимодействию в отношении сирийского урегулирования.

Референдум на Донбассе. Что Путин предложил Трампу

Вопросы смягчения или снятия санкций не обсуждались, политика США в этой связи осталась неизменной, по украинскому вопросу договоренностей нет, добавил он.

"Президенты согласились не соглашаться по украинскому вопросу", - сказал он.

Госсекретарь также подчеркнул, что Трамп хорошо знает о вмешательстве России в американские выборы. Кроме того, президент США лично подписал каждый санкционный пакет и одобрил фамилию каждого из дипломатов, отметил госсекретарь.

Мяч на российской стороне, заявил Помпео / EPA

"В Хельсинки мы дали понять, что мяч сейчас на российской стороне. Мы защищали американские фундаментальные стратегические интересы в Сирии и Украине, и я лично очень четко объяснил российской стороне, что последствия вмешательства в наши демократические процессы будут очень впечатляющими", - сказал Помпео в сенате.

Помпео также был крайне оптимистичен в отношении ядерного разоружения Северной Кореи: по его словам, это произойдет "во время первого президентского срока Трампа или даже еще раньше".

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер, известный своей критикой Трампа, закрыл заседание после трех часов, не сделав заключительное заявление.

Отмена встречи Трампа с Путиным

За считанные минуты до того, как Помпео приехал в Капитолий, чтобы ответить на вопросы сенаторов, стало известно, что Трамп не ждет Путина в Белом доме в этом году.

Через два дня после саммита Трамп в Twitter написал, что он "с нетерпением" ждет новой встречи с Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как "успешную".

Трамп может отдать Крым? Эксперты Atlantic Council

"Саммит с Россией был большим успехом, за исключением реальных врагов общества - фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров", - написал Трамп.

Вскоре стало известно, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Белый дом.

25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча между Трампом и Путиным пройдет не раньше 2019 года - после завершения расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net