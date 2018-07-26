Главы стран БРИКС не смогли найти свои флаги

На саммите БРИКС президенты стран-участниц во время группового фото не смогли разобраться с флагами, заняв место возле флага чужой страны. Из-за этого им пришлось повторно фотографироваться. Об этом в четверг, 26 июля, в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны. Так, председатель КНР Си Цзиньпин расположился возле символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди - возле бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским. Бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин - перед китайским.

Ожидается, что 26 июля пройдут заседания лидеров БРИКС в узком и расширенном составах, а также подписание совместных документов. На этот же день запланированы переговоры Путина с Рамафосой, а также встречи с лидерами Аргентины, Анголы, Турции, Замбии, Китая, Индии.

Десятый саммит БРИКС проходит в ЮАР с 25 по 27 июля.

Напомним, Новая Зеландия потребовала от Австралии изменить флаг, обвинив ее в плагиате.

Ранее сообщалось, что в Эстонии муниципалитет поместил на флаг коноплю.

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Источник: korrespondent.net