МИД требует от России объяснений из-за задержания украинца Бугайчука

Посольство Украины в РФ обратилось в ФСБ России и МИД РФ с ходатайством о подтверждении содержания в СИЗО украинца Сергея Бугайчука и предоставлении консулу разрешения на его посещение. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

"Посольство Украины обратилось в ФСБ РФ и МИД РФ с ходатайством подтвердить содержание гражданина Украины в Лефортово и разрешить консулу посетить задержанного", - отметил Кирилич.

По его словам, российская сторона не проинформировала дипломатическое учреждение Украины о задержании гражданина Украины, причем не в первый раз, что является нарушением положений консульской конвенции между Украиной и РФ.

Ранее общественный защитник осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что в СИЗО в Москве появился еще один украинец, задержанный ФСБ России - проводник из Ровно Сергей Бугайчук, который обвиняется в якобы переправке оружия через украинско-российскую границу для последующей перепродажи.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко просил главу США Дональда Трампа поднять тему украинских заключенных в России во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net