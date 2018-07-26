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26. 07. 2018

Избиение Найема: подозреваемому отменили арест

Суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Салиха Саитова. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил юрист, брат нардепа Маси Найем в соцсети Twitter.

По его словам, суд постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства.

"Следовательно, было отказано в удовлетворения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - написал Найем.

#справаМустафи

Суд ухвалив застосувати щодо підозрюваного Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвіча запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Відтак, було відмовлено у задовільненні клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

— Masi Nayyem (@MasiNayyem) 26 июля 2018 г.

Накануне Шевченковский райсуд Киева отказался продлевать заочный арест Магомед-Амину Саитову, которого подозревают в избиении нардепа Найема.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному нападавшему сообщили о подозрении заочно, он скрывается на территории Азербайджана.

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Источник: korrespondent.net

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