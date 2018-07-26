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26. 07. 2018

Кабмин решил помочь Швеции в тушении пожаров

Кабинет министров на заседании в четверг, 26 июля, принял решение предоставить Швеции помощь в борьбе с лесными пожарами, если от Стокгольма поступит такая просьба.
 

"Если будет запрос и подтверждение Королевства Швеция, этот документ даст нам возможность отправить авиацию и помочь погасить пожары", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В правительстве вспомнили, что в прошлом году в августе-сентябре на востоке Украины была сложная ситуация с пожаротушением.

В связи с этим предложили дать поручение соответствующим органам изучить риски возникновения пожаров в этих регионах Украины.

Ранее украинские власти заявили о готовности помочь в тушении пожаров в Греции, но пока Афины с такой просьбой не обращались.

По состоянию 25 июля в Швеции бушуют более 40 лесных пожаров. Уже сгорело более 25 тысяч гектаров леса стоимостью почти 87 миллионов евро.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в этой скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

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Источник: korrespondent.net

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