Восстановленные в должности чиновники вновь сели за взятку

Начальника Главного управления Государственной миграционной службы во Львовской области и его первого заместителя приговорили к пяти годам заключения. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает прокуратура Львовской области.

Отмечается, что это повторны приговор. Первый был вынесен в 2016 году, однако позже апелляционный суд отменил приговор и приказал пересмотреть дело.

В июле 2018 года суд вновь признал чиновников виновными. Кроме 5 лет тюрьмы они также получили запрет занимать государственные должности в течение 3 лет.

Дело началось в 2014 году, когда правоохранители установили, что чиновников поймали на взятке.

"Чиновники получили от подчиненного работника 2 тыс. долларов США и 4 тыс. грн неправомерной выгоды. Средства предназначались за несоздание искусственных препятствий в его служебной деятельности", – говорят в прокуратуре.

Кроме того, осужденные якобы высказывали аналогичные требования еще двум руководителям районных секторов ДМС.

Ранее офицера пограничника задержали на взятке. Подозреваемый потребовал 5 тысяч долларов за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ Восток.

Как сообщалось, руководство Черновцыводоканала уличили в миллионных взятках. Только с начала нынешнего года злоумышленники незаконно получили почти три миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net