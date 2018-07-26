В Марокко более 130 мигрантов пострадали при прорыве в испанскую Сеуту

Почти 600 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Сеуту с территории Марокко. Об этом сообщил испанский Красный крест в четверг, 26 июля.

Из 592 человек, пытавшихся преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой, 132 человека пострадали, 11 мигрантов госпитализированы.

Также 22 сотрудника полиции получили ранения и травмы, четверо доставлены в больницу.

Незаконно проживающие в Марокко граждане центральноафриканских стран регулярно пытаются преодолеть ограждения и попасть в Сеуту и Мелилью – небольшие испанские территории, расположенные на границе с Марокко.

Международная организация по делам миграции отмечает, что всего в Испанию с начала года прибыли 22,7 тыс. мигрантов. Это в три раза превышает число принятых Мадридом нелегалов в первом полугодии 2017 года.

Напомним, в Испании за один день, 22 июля, спасли 447 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки. Кроме того, днем ​​ранее испанская спасательная служба приняла из лодок 329 мигрантов.

Ранее стало известно, что число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое. За первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60,4 тысяч мигрантов. При этом среди нелегалов в разы выросла популярность испанского маршрута.

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Источник: korrespondent.net