Самосожжение у здания Минобороны: стало известно о состоянии экс-военного

Бывший военный Сергей Ульянов, который в четверг, 26 июля, совершил акт самосожжения под зданием Минобороны в знак протеста против увольнения из армии, не пострадал.Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации.

После акции мужчину доставили в ожоговое отделение.

Во время обследования выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации не нуждается. Его отпустили домой.

Как сообщил начальник пресс-службы Командования Сил спецопераций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов проходил службу в комендантском взводе в подразделении обеспечения одной из воинских частей. Он был уволен из армии 8 сентября 2017 года и решил подать в суд на Минобороны.

Ульянов проиграл два судебных заседания. На данный момент идет судебный процесс по третьему иску.

По словам Никифорова, в суд бывший военный систематически не приходит.

"Можно предположить, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл", - написал он.

Никифоров добавил, что это не первая угроза Ульянова сжечь себя. В июне он позвонил на "горячую линию" Минобороны и предупредил об аналогичной акции. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США.

Ранее в Кривом Роге участник АТО пытался себя поджечь.

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Источник: korrespondent.net