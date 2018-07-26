Главу института МВД подозревают в обворовывании государства на 14 млн грн

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору Государственного специального проектного института МВД, преступная деятельность которого нанесла миллионные убытки государству. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, правоохранители установили, что в 2009 году между институтом и ЗАО Киевгорстрой-1 был заключен договор о приобретении административного нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.

"Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владение так и не перешло. В связи с этим договор приобретения недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн грн с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, по его пособничестве, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а потом выставило его на продажу за 1,250 млн долларов.

Такими действиями директор института МВД, по данным правоохранителей, нанес материальный ущерб государству в размере 14,4 млн грн, а также правопреемнице обанкротившегося Киевгорстрой-1 в сумме 11,5 млн грн.

Сегодня руководителю института и его сообщнику объявлено подозрение по нескольким статьям уголовного кодекса. Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах двум должностным лицам Черкасского городского совета.

Перед этим НАБУ зафиксировало факты коррупции как минимум на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более миллиарда гривен.

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Источник: korrespondent.net