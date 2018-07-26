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26. 07. 2018

Российский омбудсмен посетила заключенного украинца Карпюка

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме Владимирский централ заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Об этом сама Москалькова сообщила в своем Twitter.

"Во Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание, которые обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка. По результатам посещения ответила на вопросы журналистов", - отчиталась Москалькова.

В свою очередь пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов сообщил журналистам, что Николай Карпюк не высказывает претензий к условиям содержания. По его словам, Карпюка держат в хорошо проветриваемой камере на одного человека с телевизором и отделенным дверью санитарным блоком.

В российском ведомстве уточнили, что Москалькова посетила Карпюка в среду вечером по просьбе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним, 16 июня Денисова сообщила, что ей отказали в возможности посетить в тюрьме Владимирский централ Николая Карпюка.

Вскоре в МИД Украины выразили протест из-за отказа украинскому омбудсмену посетить Карпюка.

Как известно, в мае 2016 суд в российской республике Чечне приговорил украинца Николая Карпюка до 22,5 лет по обвинению в участии в Первой чеченской войне. Он свою вину отрицает и заявляет, что никогда не был в Чечне. По словам украинца, он был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками. Правозащитный центр Мемориал в России признал Карпюка политзаключенным.

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Источник: korrespondent.net

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