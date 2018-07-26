В августе задержек с пенсиями не будет - замминистра

В авгутсе пенсионные выплаты в Украине задерживаться не будут. Об этом заявил замминистра социальной политики Николай Шамбор, передает 112 Украина.

По его словам, уже приняты меры по планированию финансовых поступлений на последний месяц лета.

"На следующий месяц немного больше средств поступают из государственного бюджета, поэтому уверенности в следующем месяце значительно больше. Я думаю, что в следующем месте удастся обеспечить, чтобы пенсионеры получили пенсию день в день", - заверил чиновник.

Что касается текущего месяца, Шамбор отметил, что по состоянию на среду уже профинансированы выплаты через Укрпочту, а в банки средства поступят "сегодня-завтра".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал руководству Пенсионного фонда срок для решения проблемы с задержками выплат до конца недели, а также пригрозил главе Фонда увольнением.

В Минфине, в свою очередь, отчитались, что за семь месяцев из бюджета в Пенсионный фонд перечислено 83,4 миллиарда гривен. Для выплат пенсий за июль ПФУ получит ссуды от казначейства.

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Источник: korrespondent.net