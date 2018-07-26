Каждое шестое авто полиции разбито в ДТП

Около 20% автопарка Национальной полиции находится в нерабочем состоянии. Так, полиция не может эксплуатировать 79 своих автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях. Об этом в четверг, 26 июля, сообщают Наші гроші, ссылаясь на аудит, утвержденный Счетной палатой.

У Патрульной полиции, как указано в отчете, есть 1876 автомобилей, большинство которых получены в 2015-2016 годах. Из этих автомобилей 1196 – Toyota Prius.

На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. В том числе, каждая шестая патрульная машина (313 штук) не работала из-за повреждений, полученных в результате ДТП.

Еще 79 автомобилей не эксплуатировались из-за технической неисправности. В отдельных подразделениях Патрульной полиции технически неисправна почти половина автомобилей.

Так, в управлении Патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульных автомобиля.

В управлении Патрульной полиции Киева из имеющихся 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105, из которых 95 повреждены в результате ДТП.

Некоторые автомобили попадали в ДТП по несколько раз – и всего в течение 2016-2017 годов было 951 повреждений. Несколько автомобилей киевской патрульной полиции попадали в аварии 6-8 раз.

Вследствие выхода автомобилей из строя Патрульная полиция потратила 2,59 млн грн в 2016-2017 годах.

Решений о восстановлении или списании битых автомобилей руководство департамента не принимало, из-за чего при хранении на открытых площадках состояние автомобилей ухудшается. В ряде случаев стоимость восстановления техники уже превышает ее балансовую стоимость.

Как сообщалось, в июне патрульные полицейские во Львове сбили пешехода.

За несколько дней до этого на Львовщине работница полиции насмерть сбила велосипедистку.

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Источник: korrespondent.net