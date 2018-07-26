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26. 07. 2018

Стало известно, в каких странах ЕС больше всего самоубийц

Литва - страна ЕС с наибольшим количеством самоубийц, где на сто тысяч человек ежегодно приходится 30 суицидов. Такие данные приводит Евростат, пишет Yle.

За Литвой в рейтинге расположились Латвия, Венгрия (по 19) и Бельгия (17). В Финляндии от собственных рук ежегодно погибает 13 человек на сто тысяч душ населения, во Франции – 14. Также Германия и Швеция по статистике самоубийств держатся в середине шкалы.

Меньше всего самоубийств в Европе происходит на Кипре и в Греции. По сравнению с жителями этих государств литовцы в 6-7 раз чаще решают свести счеты с жизнью. Финляндия первой в мире в 1980-е годы разработала национальную программу предотвращения суицидов. С тех пор в стране произошло резкое снижение количества самоубийств, в том числе из-за улучшенного лечения депрессий.

Ранее китайцы ради забавы упросили девушку совершить суицид.

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Источник: korrespondent.net

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