В Черновцах переполненный троллейбус задымился прямо во время движения. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает в четверг, 26 июля, местное издание 0372.ua.

Отмечено, что салон троллейбуса №1 заполонил дым, в таком состоянии он проехал одну остановку - водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.

Более того, пассажиры отмечают, что очень долго ждали на остановке этот троллейбус, и в результате не все смогли доехать до пункта назначения.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах на ходу задымился переполненный троллейбус

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Источник: korrespondent.net