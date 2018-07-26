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26. 07. 2018

В Одесской области пропавший ребенок стал жертвой сексуального насилия

В Черноморске полицейским удалось найти пропавшего месяц назад девятилетнего мальчика, а также мужчину, который заставил ребенка вступить с ним в половую близость. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает местное издание 04868.com.ua.

Отмечено, что на данный момент ребенок находится в Ильичевской бассейновой больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Задержанному мужчине, вероятно, грозит от 10 до 15 лет заключения.

Как сообщается, 26 июня в городское отделение полиции с заявлением об исчезновении ребенка обратилась родственница семьи. Женщина сообщила, что в районе четвертой городской школы видела, как мальчик идет с неизвестным ей мужчиной.

Напомним, ранее в Черкасской области всю ночь искали маленькую девочку.

Перед этим сообщалось, что на Тернопольщине двухлетний ребенок попал в реанимацию после побоев матери.

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Источник: korrespondent.net

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