В Браславе прошли Епархиальные дни молодежи

В Браславе в санктуарии Матери Божьей Владычицы озер с 23 по 25 июля прошли Дни молодежи католической Витебской епархии. Девиз нынешнего епархиального форума молодых — «Молодежь — надежда Церкви и общества».

Более 100 юношей и девушек приехали в Браслав, чтобы провести время в совместной молитве, в делении своим духовным опытом, паведалмяе catholic.by.

Особенность этих Дней — проведение «круглых столов», где молодежь не просто слушает лекции на определенные темы, а может активно высказывать свое мнение.

Особым гостем епархиальных Дней молодежи в Браславе в этом году стал отец Даниэль Анж из Франции, миссионер и проповедник Евангелия для молодежи, основатель первой французской школы молитвы и евангелизации движения для молодежи «Молодежь — Свет».

Форум начался с презентации логотипа душепастырства молодежи Витебской епархии, который был выбран в результате конкурса. В конкурсе на разработку логотипа принимали участие 12 юношей и девушек. Победила Анна Смильгинь, которая живет и работает в Верхнедвинске. В качестве награды девушка получила бесплатную поездку на встречу молодежи с Папой Франциском в Вильнюсе, которая состоится в сентябре этого года.

Сразу же был объявлен и следующий конкурс: молодежи предложено делать фотохронику Дней молодежи и выкладывать фотографии в социальных сетях под хэштегом #ddm_vicebsk. Наиболее активные участники получат награды.

Святую мессу на начало епархиальных Дней молодежи возглавил епископ Витебский Олег Буткевич. Свою проповедь иерарх посвятил отношениям человека с Богом.

Источник: krynica.info