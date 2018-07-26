В Черкасской области задержали парня, изнасиловавшего бабушку

В Черкасской области задержали парня, изнасиловавшего 69-летнюю бабушку в городе Каменка Смелянского района. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, правоохранители установили, что с 22 на 23 июля злоумышленник проник в дом 69-летней женщины, которая проживала одна, и после нанесения ей ножевых ранений кухонным ножом, применяя физическую силу, изнасиловал.

"В дальнейшем, после нанесения пожилой женщине еще несколько ножевых ранений, мужчина скрылся с места преступления. Пострадавшая госпитализирована в районную больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель, который был освобожден из мест лишения свободы в мае 2018 года после окончания срока отбывания наказания.

Сейчас последнему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение указанного уголовного преступления парню грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Днепре поймали насильника несовершеннолетней.

Также сообщалось, что в Киевской области психически больной мужчина задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку.

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Источник: korrespondent.net