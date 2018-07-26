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26. 07. 2018

В Харьковской области ограбили ювелирный магазин на сотни тысяч гривен

В Харьковской области введен оперативный план Сирена в связи с ограблением ювелирного магазина в поселке Донец Балаклейского района. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 26 июля.

Установлено, что трое злоумышленников угрожали продавщице предметом, похожим на пистолет. Они унесли с собой 17 тысяч гривен и ювелирные украшения на сумму примерно 300 тысяч гривен. Преступники скрылись на автомобиле Volkswagen Golf III.

Полиция обнародовала приметы мужчин. Сейчас проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст.187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области ограбили ювелирный магазин на сотни тысяч гривен

Ранее в Харькове ограбили ювелирный магазин на улице Сумской. Воры похитили дорогие часы и ювелирные украшения. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

А в Польше задержали украинца за ограбления ювелирных магазинов. Только в Варшаве он похитил дорогие часы и ювелирные изделия на сумму около 5 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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