В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

В Житомирской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры. Соответствующее решение в четверг, 26 июля, приняли депутаты Житомирского областного совета, сообщает пресс-служба облсовета.

Чиновники разработают план мероприятий по празднованию 110-летия со дня рождения идеолога украинского национального движения ХХ века Степана Бандеры.

Кроме этого, областные депутаты поддержали решение горсовета Житомира установить памятник Бандере на месте бывшего бюста Карла Маркса.

Как отмечает Житомир.info, проект приняли голосами 37 депутатов из 59 присутствовавших. Не поддержали решение в полном составе Оппозиционный блок и Укроп, четыре депутата от Батькивщины и два от Народной партии.

Напомним, каждый год, 1 января, в день рождения Степана Бандеры во многих городах Украниы проходят факельные шествия в его честь.

Как сообщалось, во многих городах местные советы также приняли решения в праздничные дни вывешивать флаг ОУН-УПА.

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Источник: korrespondent.net