На Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства. Об этом сообщается на Украинском милитарном портале в четверг, 26 июля.

Сообщается, что во время испытаний боеприпасов украинские оружейники использовали новый мобильный комплекс для баллистических исследований.

Комплекс состоит из пункта управления на базе грузового автомобиля, баллистической Радиолокационной станции (РЛС) на прицепе, метеостанции.

Он предназначен для измерения различных параметров снарядов (и других боеприпасов) в полете, с целью изучения их реальных характеристик.

Комплекс с помощью РЛС отслеживает траекторию снаряда (или другого боеприпаса) от выхода из ствола к падению на землю (попадание в цель). Также полет снаряда отслеживается тепловизионной камерой. А метеостанция определяет показатели окружающей среды.

Все эти инструменты позволяют получить данные о скорости, температуре, баллистической траектории, высоте полета и других показателей снарядов во время полета. Полученные данные обрабатывает компьютерная программа.

Cмотрите фотогалерею: В Украине испытали комплекс для баллистических исследований

Недавно Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

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Источник: korrespondent.net