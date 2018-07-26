В Тернополе патрульные полицейские в ходе проверок перевозчиков обнаружили водителя троллейбуса, который находился за рулем транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной патрульной полиции области.
«Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения у водителя троллейбуса. Подозрения полицейских подтвердились в медицинском учреждении. Тест на состояние опьянения показал содержание опиатов и амфетамина в организме мужчины», - говорится в сообщении.
Отмечено, что на водителя патрульные составили протокол по статье управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Cмотрите фотогалерею: В Тернополе задержали водителя-наркомана за рулем троллейбуса
Как доложили в ведомстве, водительское удостоверение у мужчины изъяли и выдали временное разрешение на право управления транспортным средством.
Ранее сообщалось, что в Черновцах переполненный троллейбус задымился прямо во время движения.
Напомним, в марте 2016 года в Тернополе выявили полицейского-наркомана.
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Источник: korrespondent.net
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