Смертельное ДТП в Черкассах: водителя арестовали без права залога

В Черкассах виновника ДТП, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Отмечено, что 38-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля BMW-318, столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

"После столкновения автомобиль Fiat Doblo выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили пешеходный переход. От полученных травм пешеходы погибли на месте", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, за совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Черкассах задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком. Ему сообщили о подозрении.

Напомним, 24 июля в Черкассах произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын. С места происшествия водитель BMW скрылся. Этот водитель ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.

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Источник: korrespondent.net