На Афины обрушились мощные ливни: затоплены дороги и авто

В Греции после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, в четверг, 26 июля, дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин, сообщает Prothotema.

В нескольких районах были полностью затоплены дороги, а водители оказались в ловушках в своих автомобилях.

В экстренной службе сообщили, что получили более 140 вызовов о помощи, большинство из которых включали спасение людей из их полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри.

На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, но обошлось без пострадавших.

Далее к северу от Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких дорогах.

Согласно прогнозу греческих метеорологов, дождь и грозы ожидаются в четверг во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.

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Ранее сообщалось, что в результате пожара близ Афин (Греция) уже погибли, по меньшей мере, 79 человек.

Напомним, накануне в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра, затопленными оказались улицы, дороги и подземные переходы.

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Источник: korrespondent.net