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26. 07. 2018

США негативно восприняли отказ уволить Холодницкого

Посольство США в Украине осудило отказ квалификационной комиссии прокуроров уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Это следует из сообщения диппредставительства в Twitter.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - сказано в сообщении.

Подать в отставку Холодницкого также призвала правозащитная организация Transparency International Украина.

В организации уверены, что уход Холодницкого сможет вернуть доверие к САП. 

Как сообщалось, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила  Холодницкому выговор. При этом генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ артем Сытник требовали уволить руководителя САП.

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Источник: korrespondent.net

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