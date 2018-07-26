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26. 07. 2018

Горсовет Черновцов уволил мэра города

Депутаты горсовета Черновцов приняли решение об увольнения мэра города Алексея Каспрука. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает сайте Молодий буковинець.

Решение было принято по результатам тайного голосования. За отставку Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании, о чем они публично заявили.

В свою очередь Каспрук заявил, что обжалует решение об отставке.

Полномочия городского головы будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.

Ранее об отставке заявил скандальный мэр Ирпеня Киевской области. Владимир Карплюк собрался баллотироваться в Верховную Раду.

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Источник: korrespondent.net

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