В воинской части под Николаевом погиб военный

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Роман Костив погиб в воинской части в Николаеве. Об этом в четверг, 26 июля, сообщил его земляк Михаил в своем Facebook.

"Ушел из жизни Роман Костив", - написал он.

При этом обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются. Похороны пройдут в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Отмечено, что Костив был участником Евромайдана, сразу после этого пошел добровольцем в батальон Киев 1, участвовал в боевых действиях АТО.

После окончания службы по мобилизации сразу подписал контракт с 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригадой, где отслужил 1,5 года, продолжив службу в 58 отдельной мотопехотной бригаде, где прослужил больше года.

"И опять же, вернувшись домой, не смог долго принимать мирную жизнь, зная, что там, на передовой, его боевые побратимы, подписал контракт и ушел в батальон Донбасс. За всю свою доблестную службу был контужен и получил два ранения", - отмечается в некрологе.

Как сообщается, Роман также участвовал в съемке документального фильма Рейд. Сила нескорених.

Ранее сообщалось, что военный устроил самосожжение возле здания Минобороны в Киеве.

Позже в ВСУ заявили о задержании предателя в своих рядах.

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Источник: korrespondent.net