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26. 07. 2018

У Ивано-Франковска дожди повредили дамбу, могут быть подтоплены дома

Возле Ивано-Франковска, в с. Угорники, из-за сильных дождей река Быстрица повредила дамбу. Смещение плит может вызвать подтопление жилых домов, сообщает в четверг, 26 июля, пресс-служба Ивано-Франковского горисполкома.

«На месте поврежденной дамбы в селе Угорники работают специалисты. Сейчас на дамбе произошло смещение плит на дорожке. Ее снесло на участке в 70 метров. В свою очередь это может стать причиной подтоплений жилых домов, расположенных поблизости», - говорится в сообщении.

Отмечено, что для остановки оползня плит сейчас завозят песок и негабаритный камень. К работе также привлекают Национальную гвардию, личный состав МАРСа, городской отдел ГСЧС и других специалистов.

Как сообщается, в месте обвала сначала намерены остановить смыв берега мешками с песком и обустроить дорожными плитами путь для заезда грузовиков с камнем.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье подтоплены жилые дома. В Ивано-Франковской области 26 июля из-за сильных ливней объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Из-за этого частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

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Источник: korrespondent.net

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