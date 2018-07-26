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26. 07. 2018

В Украине успешно испытали противотанковые ракеты

В Украине успешно испытали очередную партию современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу ВСУ. В частности, приемо-сдаточные испытания провело ГП Государственное Киевское конструкторское бюро Луч, сообщает его пресс-служба в Facebook.

"Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

В бюро отметили, что расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшее время усилят подразделения ВСУ.

Напомним, ранее в Украине испытали комплекс для баллистических исследований.

Перед этим сообщалось, что в Украине создали копию советского противотанкового гранатомета.

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Источник: korrespondent.net

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