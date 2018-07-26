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26. 07. 2018

В аэропорту Румынии эвакуировали людей из-за отравляющего спрея

В аэропорту румынского города Сибиу обнаружено отравляющее вещество, пассажиры и провожающие были эвакуированы.

"Было обнаружено вещество, которое вызывало раздражение, давление в дыхательных путях и глазах", - сообщает телеканал DIGI24.

Совместно с учреждениями, участвующими в управлении такими ситуациями, в аэропорте города Сибиу было решено принять меры по эвакуации.

"В общей сложности около 400 человек. Ни один человек не нуждается в медицинской помощи", - передает News.ro.

В аэропорту объяснили, что спрей был обнаружен транспортной полицией. "После определения вещества, работа аэропорта будет возобновлена", - добавили в DIGI24.

Официальные лица аэропорта Сибиу заявили, что на данный момент отмененных рейсов нет, но они будут отложены.

Ранее в центре Львова из-за утечки газа проводили эвакуацию.

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Источник: korrespondent.net

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