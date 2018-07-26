ДТП в Днепропетровской области: есть жертвы, пять пострадавших

В Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали. Информация о ДТП поступила в 14.24 четверга, 26 июля, сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщают спасатели, в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ 21053.
В результате ДТП были травмированы пять человек и один человек погиб. Причины аварии выясняются.
Мать с ребенком пострадали в тройном ДТП в Днепре
Ранее в Днепре два ребенка пострадали в ДТП.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость