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26. 07. 2018

К Берлину приближается крупный лесной пожар

Обширный лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом и всего в нескольких десятках километров от Берлина. Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали население городка быть готовым к возможной эвакуации.

В операции по тушению огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 гектаров, задействованы около 200 пожарных. Они стараются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. В выяснении обстановки помогает полицейский вертолет.

Из-за пожара на автобанах возле Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты из-за опасности, которую представляют клубы дыма, а также для того, чтобы предоставить свободный проезд пожарным машинам.

Из-за длительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. Земельные власти объявили высшую степень опасности.

Ранее правительство Швеции позволило экстренным службам страны, занимающимся ликвидацией бушующих там природных пожаров, обратиться за помощью к членам НАТО. 

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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