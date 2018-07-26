В Турции ответили на угрозы США по санкциям

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет терпеть угрозы Соединенных Штатов в связи с задержанием американского пастора. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 июля.

"Никто не будет диктовать Турции. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Верховенство закона для всех; никаких исключений", - написал Чавушоглу.

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Ранее сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. В частности, Трамп отметил, что санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

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Источник: korrespondent.net