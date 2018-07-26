Причиной пожаров в Греции мог стать поджог

Власти Греции предполагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога. Об этом сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что в результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, уже погибли 82 человека и около 180 получили ранения.
Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и на воде. Опознание погибших затруднено из-за того, что тела сильно обгорели; родственникам приходится предоставлять судмедэкспертам образцы ДНК и стоматологические записи.
Пожары в Греции сняли со спутника
Ранее сообщалось, что Украина предложила Греции помощь в борьбе с масштабными пожарами вблизи Афин.
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Источник: korrespondent.net
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