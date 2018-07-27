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27. 07. 2018

Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

Специальная следственная служба Армении предъявила бывшему президенту страны Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя.

Ведомство сообщило об этом в четверг, 26 июля, указав, что в суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте экс-главы государства.

Обвинение Кочаряну предъявлено в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля.

Ранее в четверг Кочарян и бывший начальник Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении, нынешний генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров явились в Специальную следственную службу на допрос.

По делу о свержении государственного строя, в рамках которого изучаются события, произошедшие в республике в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года, ранее был объявлен в розыск и заочно арестован бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян.

В Армении объявили в розыск экс-министра обороны

Как полагает следствие, в процессе подготовки и проведения выборов 19 февраля 2008 года были совершены многочисленные нарушения в интересах действующего тогда президента Армении Роберта Кочаряна и премьер-министра, кандидата на пост президента Сержа Саргсяна, что привело к массовым акциям протеста.

Следователи утверждают, что в ответ Арутюнян и другие высокопоставленные лица нарушили Конституцию страны, фактически введя в Армении военное положение, а вооруженные силы республики были использованы против участвующих в митингах граждан.

При разгоне участников мирной акции протеста погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Напомним, ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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