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27. 07. 2018

Украина и Чехия увеличили квоту на автоперевозки

 
Украина и Чехия договорились об увеличении квоты разрешений для осуществления автомобильных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по результатам заседания украинско-чешской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
 
"Увеличение объема товарооборота между Украиной и Чехией за 1 квартал 2018 года на 24% стало хорошей основой для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", − отмечается в сообщении.
 
По результатам переговоров квота на 2019 год будет выглядеть следующим образом:
 
− 23 000 универсальных разрешений (+ 2 000 по сравнению с квотой на 2018 год);
− 2 500 универсальных/в/из третьих стран (+ 500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).
 
Также указано, что чешская сторона в рамках пилотного проекта согласилась либерализовать транзитные перевозки.
 
Ранее сообщалось, что Украина в первом квартале 2018 года существенно нарастила экспорт в Чехию.
 
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Источник: korrespondent.net

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