Украина и Чехия увеличили квоту на автоперевозки

Украина и Чехия договорились об увеличении квоты разрешений для осуществления автомобильных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по результатам заседания украинско-чешской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

"Увеличение объема товарооборота между Украиной и Чехией за 1 квартал 2018 года на 24% стало хорошей основой для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", − отмечается в сообщении.

По результатам переговоров квота на 2019 год будет выглядеть следующим образом:

− 23 000 универсальных разрешений (+ 2 000 по сравнению с квотой на 2018 год);

− 2 500 универсальных/в/из третьих стран (+ 500 по сравнению с предыдущей квотой на 2018 год).

Также указано, что чешская сторона в рамках пилотного проекта согласилась либерализовать транзитные перевозки.

Ранее сообщалось, что Украина в первом квартале 2018 года существенно нарастила экспорт в Чехию.

Чехия упростит трудоустройство для граждан Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net