В Колумбии мафия объявила награду за убийство пса

Главарь одной из колумбийских банд назначил вознаграждение за голову полицейской собаки, специализирующейся на поиске наркотиков. Об этом сообщает ТСН.

Овчарка по кличке Сомбра (Тень) поспособствовала аресту почти 250 преступников и за шесть лет работы в полиции нашла немало кокаина.

Одна из последних находок – почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии. Ее лидер настолько разозлился на собаку, что готов заплатить за смерть животного почти 70 тысяч долларов.

Колумбийская полиция, чтобы уберечь Сомбру, временно перевела ее на службу в столицу и взяла под охрану.

В Испании щенок попытался спасти полицейского

Ранее в Австралии служебную собаку уволили из полиции за излишнее дружелюбие.

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Источник: korrespondent.net