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27. 07. 2018

В ООН заявили о нехватке средств

 
Организация Объединенных Наций находится в "тревожной финансовой ситуации" и у нее начинают заканчиваться средства. Об этом на брифинге заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
 
"Как вы знаете, генеральный секретарь (Антониу Гуттериш) написал сотрудниками и членам организации о своей озабоченности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация", − отметил Дюжаррик.
 
Он указал, что причиной такой ситуации стали поздние и неоплаченные взносы в бюджет ООН.
 
Представитель генсека добавил, что у ООН начинают заканчиваться деньги и в связи с этим генеральный секретарь попросил государств-члены организации платить взносы вовремя и в полной мере.
 
Кроме того, решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату сотрудников ООН, чтобы "решить ситуацию". При этом Дюжарик подчеркнул, что речь идет не о сокращениях.

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Источник: korrespondent.net

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