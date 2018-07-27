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27. 07. 2018

Макрон против торгового соглашения между ЕС и США

Президент Франции Эмманюэь Макрон заявил, что он не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий. Об этом он заявил во время своего первого официального визита в Испанию, передает Euronews.

"Я говорил с самого начала, что хорошие бизнес-переговоры могут проводиться только на основе равноправия, взаимности и ни при каких обстоятельствах не должны строиться на угрозах. Я не сторонник начала переговоров о широком торговом соглашении, таком как TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство − ред.), потому что не позволяет обстановка",  отметил Макрон.

Он также указал, что ждет от США каких-либо действий по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий.

Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, по итогам которой американский лидер заявил, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий.

Также он сообщил, что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа из США.

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Источник: korrespondent.net

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