В Лондоне призошла перестрелка полиции с людьми в масках

Полиция и неизвестные вооруженные люди в масках устроили перестрелку в районе Форест-гейт недалеко от футбольного стадиона британской столицы. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что на месте происшествия были сосредоточены не менее 20 правоохранителей, был задействован вертолет.

Позже полиция подтвердила изданию факт перестрелки. Отмечается, что поступил звонок свидетеля, который видел вооруженного мужчину.

По прибытии на место правоохранители определили черный автомобиль BMW, в котором находился подозреваемый, однако он не выполнил приказа полицейских остановиться.

После погони и перестрелки были задержаны трое лиц.

#Newham #ForestGate Images of armed Police with a suspect on the ground and a Black BMW 1 Series with broken shattered glass. Pics @l_m_p2017 pic.twitter.com/WfUePeGOej

#Newham

BREAKING: A serious Police incident has just taken place in the #ForestGate area of East London. The Met’s Armed Response Units are currently on scene. Although unconfirmed, we are being advised that a shooting has taken place. Video @DaRandomAkh pic.twitter.com/T0TSXrUKgO