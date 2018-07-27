Итоги 26.07: Газовая Украина, выговор Холодницкому

Украина разведала новые участки с газом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине подготовлены 44 участка, на которых сконцентрированы запасы природного газа объемом 150 млрд кубических метров. В связи с этим Кабмин вводит процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами, прежде всего для добычи газа.

В Конгрессе США одобрили выделение военной помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США приняла проект бюджета на оборонные нужды страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

Отмечается, что 50 миллионов долларов из этой суммы должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В дальнейшем проект оборонного бюджета США на 2019 год должен поддержать Сенат и подписать американский президент.

В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

В Житомирской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры. Соответствующее решение приняли депутаты Житомирского областного совета.

Кроме этого, областные депутаты поддержали решение горсовета Житомира установить памятник Бандере на месте бывшего бюста Карла Маркса.

Греция освободила 12 украинских моряков

После 14 месяцев переговоров Греция освободила большую часть экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия.

Согласно решению суда четверо моряков − капитан, старпом и рядовые, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Сбивший девочку в Киеве частично признал вину

Шевченковский райсуд Киева начал избрание меры пресечения водителю Hummer, который сбил 10-лентнюю девочку на пешеходном переходе на Печерске. При этом виновник ДТП Кирилл Островский частично признал свою вину.

Комиссия отказалась увольнять главу САП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора.

В действиях Холодницкого усмотрели грубое нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании целого ряда громких уголовных дел.

Кабмин отложил пересмотр цен на газ до осени

Кабинет министров принял решение о продлении специальных обязательств для Нафтогаза на поставку населению газа по льготным ценам до 1 сентября.

В Украине успешно испытали противотанковые ракеты В Украине успешно испытали очередную партию современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу ВСУ. В частности, приемо-сдаточные испытания провело ГП Государственное Киевское конструкторское бюро Луч.

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Источник: korrespondent.net